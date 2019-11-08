مشاهدة مباراة مصر ضد مالي بأمم أفريقيا تحت 23 سنة اليوم الجمعة...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة مصر ضد مالي بأمم أفريقيا تحت 23 سنة

عندما تشير عقارب الساعة إلى تمام السابعة مساء اليوم، تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والإفريقية صوب ستاد القاهرة الدولى، لمتابعة مباراة منتخب مصر الأوليمبى أمام مالى فى إفتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

يدخل منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب مباراة اليوم، وهو يحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مشجع مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.

مشاهدة مباراة مصر ضد مالي بأمم أفريقيا تحت 23 سنة

خاض المنتخب الأوليمبى برنامجا إعداديا مميزا قبل البطولة، بدأه بمعسكر مفتوح فى القاهرة لمدة 3 أيام ثم معسكر مغلق لمدة 6 أيام بالعين السخنة، أعلن خلاله شوقى غريب القائمة النهائية للبطولة والتى تضم 21 لاعبا بواقع 18 لاعبا و3 حراس، قبل أن يعود الفراعنة للقاهرة للتدريب على ستاد القاهرة وبتروسبورت استعدادا لخوض المعترك الافريقى الكبير.

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حرص شوقى غريب خلال الفترة الأخيرة على تحفيظ اللاعبين طريقة اللعب التى سيخوض بها منافسات البطولة، بجانب علاج الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال المباريات الودية التى لعبها الفريق وأخرها وديتىّ جنوب افريقيا فى مصر وأبرزها كثرة الفرص الضائعة وكثرة المساحات بين الخطوط وتحديدا خطىّ الوسط والهجوم.

مشاهدة مباراة مصر ضد مالي بأمم أفريقيا تحت 23 سنة

وأشاد شوقى غريب بالروح والمعنويات العالية التى تسيطر على جميع لاعبى الفريق، موضحا أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد وتعاهدوا على إسعاد الجماهير المتعطشة لتحقيق الإنجاز، ووعد المدير الفنى الجماهير بالوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020 وهو الهدف الأساسى بالنسبة له، مع بذل قصارى جهدهم من أجل التتويج باللقب القارى.