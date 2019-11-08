شكرا لقرائتكم دعوة نجوم الرياضة ومجالس الجبلاية السابقة لحفل افتتاح أمم أفريقيا اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، الدعوة إلى مجالس إدارات اتحاد الكرة السابقة، لحضور حفل الافتتاح وفقا للبروتوكول المعمول به فى هذه المناسبات.

كما دعت اللجنة، اللجنة الأولمبية بحكم أن أول ثلاث فرق فى البطولة يتأهلون مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو 2020.

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وتوجه اللجنة الدعوة أيضاً إلى نجوم الكرة المصرية مثل عماد متعب وأحمد فتحى لاعب الأهلى خاصة وأنهما شاركا فى الأولمبياد، بجانب حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق وعصام الحضرى حارس مرمى المنتخب السابق وغيرهم من نجوم اللعبة فى مصر.

وعندما تشير عقارب الساعة إلى تمام السابعة مساء اليوم، تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والإفريقية صوب ستاد القاهرة الدولى، لمتابعة مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام مالى فى افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.