شكرا لقرائتكم نصر : 13 كاميرا لنقل فعاليات أمم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المخرج الرياضى محمد نصر، أنه سيقوم بإخراج مبارتي المجموعة الأولى ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 13 كاميرا لنقل فعاليات افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة و مباراة الافتتاح التى ستجمع المنتخب الأولمبي المصرى ونظيره المالى فى الساعة السابعة مساء اليوم، بالاضافة إلى مباراة والكاميرون وغانا التى تقام فى العاشرة مساء.

وتابع: "تم تكليفي بإخراج مباراتى المجموعة الأولى، أما حفل الافتتاح، تم إسناده لزميلى عماد الغول".

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يذكر أن بطولة افريقيا تقام فى مصر من 8 إلى 22 نوفمبرالحالى بمشاركة ثمانية منتخبات بواقع اربعة منتخبات فى كل مجموعة

ويتواجد المنتخب الأوليمبى المصرى، فى المجموعة الأولى بجانب مالى وغانا والكاميرون، أما المجموعة الثانية تضم كوت ديفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب أفريقيا.