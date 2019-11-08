شكرا لقرائتكم نصر : 13 كاميرا لنقل فعاليات أمم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع: "تم تكليفي بإخراج مباراتى المجموعة الأولى، أما حفل الافتتاح، تم إسناده لزميلى عماد الغول".
يذكر أن بطولة افريقيا تقام فى مصر من 8 إلى 22 نوفمبرالحالى بمشاركة ثمانية منتخبات بواقع اربعة منتخبات فى كل مجموعة
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