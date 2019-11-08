شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يواجه بيراميدز ودياً الأحد المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

اتفق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على ملاقاة نظيره بيراميدز فى الثالثة عصر الاحد المقبل ودياً على ستاد الدفاع الجوى فى اطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري

كان الإنتاج الحربى فاز على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على المقاصة بستة أهداف مقابل هدفين ثم تعادل مع انبى بهدف لكل فريق فى إطار اللقاءات الودية التى يخوضها الفريق خلال فترة توقف الدوري.

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يذكر أن اتحاد الكرة كان قرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 28 نوفمبر الجارى.