شكرا لقرائتكم صادق ومنسي ينتظمان فى معسكر الفراعنة الأوليمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقب استدعائهما أمس الخميس للمنتخب، انتظما الثنائى محمد صادق وناصر منسى فى معسكر منتخب مصر الأولمبى بعد إصابة الثنائى طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى فى إطار الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر وتنطلق اليوم حتى 22 نوفمبر الجاري.

وكان الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب قرر استدعاء الثنائى محمد صادق وناصر منسى للانضمام للفريق الأولمبى وقيدهما فى القائمة الافريقية بعد استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى للإصابة، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق بطولة الامم الافريقية تحت 23 عاما.

وتعرض طاهر محمد طاهر مهاجم المنتخب الأولمبى، لإصابة بمزق فى العضلة الخلفية قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الأولمبى وتم تجهيزه من قبل الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب وتم وضع برنامج خاص به ولكن هناك تخوف من معاودة الإصابة للاعب فى أى من المباريات المقبلة أدى لاستبعاده من قائمة المنتخب، ونفس الأمر لمحمود مرعى.

يقع المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا، ويلتقى منتخب غانا مع الكاميرون فى العاشرة مساء الغد.