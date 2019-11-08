زف الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق بشرى سارة لـ جماهير نادي الزمالك بشأن قناة النادي الجديدة. وأكد زاهر في تصريحات عبر قناة " أون سبورت " أن قناة نادي الزمالك ستنطلق خلال أيام مشددا انها ستكون واجهة مشرفه للكيان الأبيض العريق . وأضاف سيف زاهر أن جماهير الزمالك تنتظر بث القناة مشددا أنها ستكون بداية لانطلاقة رائعة لنادي الزمالك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيف زاهر : قناة نادي الزمالك ستنطلق خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.