شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة العالم لرجال الاسكواش بمشاركة 14 لاعبا مصريا والان مع تفاصيل الخبر
ويمثل مصر فى البطولة 14 لاعباً وهم: طارق مؤمن، مازن هشام، فارس الدسوقي، محمد الشربيني، كريم على فتحي، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، عمر مسعد، زاهد سالم، مصطفى عسل، يوسف سليمان، محمد أبو الغار، مروان الشوربجي، محمد الشوربجي.
وكانت بطولة العالم للسيدات قد أقيمت تحت سفح الأهرامات حتى الأول من نوفمبر الجاري وتوجت بها البكلة المصرية نور الشربيني للمرة الرابعة في تاريخها.
وجاءت مباريات اليوم كالتالي:
طارق مؤمن x رفائيل كاندرا
مازن هشام x توك ريتشاردز
فارس الدسوقي x إيان يو
محمد الشربيني x كريم علي فتحي
يوسف إبراهيم x داريال سيلبي
كريم عبد الجواد x أوجستو دسورد
عمر مسعد x باتيستي ماسوتي
زاهد سالم x تسز فانج
مصطفى عسل x كامبيل جرايسون
يوسف سليمان x ميجيل رودريجيز
محمد أبو الغار x طيب أسلم
مروان الشوربجي x أرتور سالازار
محمد الشوربجي x فيكتور كروين
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