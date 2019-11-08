شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. آخر قائمة شرف للفراعنة زينت الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستعد المنتخب الأولمبى للمشاركة فى منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة ، والتى تنطلق اليوم بمواجهة مالى فى أولى المباريات ، بالبطولة التى تستمر حتى 22 نوفمبر الجارى .

ويأمل المنتخب فى الحصول على اللقب ، و التاهل على دورة الألعاب الاولمبية بطوكيو 2020 ، خاصة وأن أخر بطولة اولمبية شارك بها منتب الفراعنة كانت 2012 ، بقياة هانى رمزى .

وضمت قائمة الشرف وقتها كل من أحمد الشناوي ، علي لطفى ، محمد بسام ، علي فتحي ، عمر جابر ، محمد أبو تريكة ، أحمد حجازي ، أحمد فتحي ، شهاب الدين أحمد ، مروان محسن ، عماد متعب ، محمد صلاح ، إسلام رمضان ، صالح جمعة ، حسام حسن ، سعد الدين سمير ، محمد النني ، أحمد مجدي ، محمود علاء ، أحمد "شرويده" ، أحمد حمودي ، و صلاح سليمان.

نرصد هذه القائمة فى الصور التالية ..



احمد الشناوى



احمد حجازى



احمد حمودى



احمد شرويدة



احمد مجدى



اسلام رمضان



الننى



حسام حسن

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حمد فتحى



سعد سمير وزوجته



صالح جمعة



صلاح سليمان



على فتحى



على لطفى مع زوجته و اولاده



عماد متعب



عمر جابر



محمد صلاح و ابنته



محمود علاء



مروان محسن وزوجته