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قصة صور.. آخر قائمة شرف للفراعنة زينت الأولمبياد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يستعد المنتخب الأولمبى للمشاركة فى منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة ، والتى تنطلق اليوم بمواجهة مالى  فى أولى المباريات ، بالبطولة التى تستمر حتى 22 نوفمبر الجارى .

ويأمل المنتخب فى الحصول على اللقب ، و التاهل على دورة الألعاب الاولمبية بطوكيو 2020 ، خاصة وأن أخر بطولة اولمبية شارك بها منتب الفراعنة كانت 2012 ، بقياة هانى رمزى .

وضمت قائمة الشرف وقتها كل من  أحمد الشناوي ،  علي لطفى ، محمد بسام   ،  علي فتحي ، عمر جابر ،  محمد أبو تريكة ،  أحمد حجازي ،  أحمد فتحي ، شهاب الدين أحمد ،  مروان محسن ،  عماد متعب ، محمد صلاح ،  إسلام رمضان ،  صالح جمعة ،  حسام حسن ،  سعد الدين سمير ،  محمد النني ، أحمد مجدي ، محمود علاء ، أحمد "شرويده" ،  أحمد حمودي ، و  صلاح سليمان.

نرصد هذه القائمة فى الصور التالية ..

احمد الشناوى
احمد الشناوى

 

احمد حجازى
احمد حجازى

 

احمد حمودى
احمد حمودى

 

احمد شرويدة
احمد شرويدة

 

احمد مجدى
احمد مجدى

 

اسلام رمضان
اسلام رمضان

 

الننى
الننى

 

حسام حسن
حسام حسن

 

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حمد فتحى
حمد فتحى

 

سعد سمير وزوجته
سعد سمير وزوجته

 

صالح جمعة
صالح جمعة

 

صلاح سليمان
صلاح سليمان

 

على فتحى
على فتحى

 

على لطفى مع زوجته و اولاده
على لطفى مع زوجته و اولاده

 

عماد متعب
عماد متعب

 

عمر جابر
عمر جابر

 

محمد صلاح و ابنته
محمد صلاح و ابنته

 

محمود علاء
محمود علاء

 

مروان محسن وزوجته
مروان محسن وزوجته

 

هاب الدين احمد
هاب الدين احمد

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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