قصة صور.. آخر قائمة شرف للفراعنة زينت الأولمبياد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يستعد المنتخب الأولمبى للمشاركة فى منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة ، والتى تنطلق اليوم بمواجهة مالى فى أولى المباريات ، بالبطولة التى تستمر حتى 22 نوفمبر الجارى .
ويأمل المنتخب فى الحصول على اللقب ، و التاهل على دورة الألعاب الاولمبية بطوكيو 2020 ، خاصة وأن أخر بطولة اولمبية شارك بها منتب الفراعنة كانت 2012 ، بقياة هانى رمزى .
وضمت قائمة الشرف وقتها كل من أحمد الشناوي ، علي لطفى ، محمد بسام ، علي فتحي ، عمر جابر ، محمد أبو تريكة ، أحمد حجازي ، أحمد فتحي ، شهاب الدين أحمد ، مروان محسن ، عماد متعب ، محمد صلاح ، إسلام رمضان ، صالح جمعة ، حسام حسن ، سعد الدين سمير ، محمد النني ، أحمد مجدي ، محمود علاء ، أحمد "شرويده" ، أحمد حمودي ، و صلاح سليمان.
نرصد هذه القائمة فى الصور التالية ..
احمد الشناوى
احمد حجازى
احمد حمودى
احمد شرويدة
احمد مجدى
اسلام رمضان
الننى
حسام حسن
حمد فتحى
سعد سمير وزوجته
صالح جمعة
صلاح سليمان
على فتحى
على لطفى مع زوجته و اولاده
عماد متعب
عمر جابر
محمد صلاح و ابنته
محمود علاء
مروان محسن وزوجته
هاب الدين احمد
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