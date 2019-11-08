شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى لـ سوبر كورة: فايلر هايص وميتشو لايص.. وجاهز لتدريب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب اسمه بأحرف من نور وسط المدربين الكبار فى الدوري الممتاز، بعدما قاد العديد من أندية الدورى وعلى رأسها طلائع الجيش ونجوم المستقبل، مع رفض بعض العروض الأخرى خلال الموسم الحالى.

أثبت أحمد سامى أنه أحد المدربين الكبار نظرًا لشخصيته القوية داخل وخارج الملعب، بخلاف خبراته الفنية وقدراته على اكتشاف نجوم جدد نجحوا فى فرض أنفسهم على الساحة بقوة، وهو ما جعله دائمًا محط اهتمام الجميع.

أحمد سامى كشف عن أحلامه المستقبلية، وأبدى رأيه فى السويسرى فايلر مدرب الأهلى والصربى ميتشو مدرب الزمالك، وكيف يرى صراع المنافسة فى الدورى المصرى.

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