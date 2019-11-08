إنفو جراف.. قوائم المنتخبات المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" على تويتر قوائم المنتخبات المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. ووجهت صفحة الكاف سؤالا لمتابعيها حول توقعاتهم للمنتخب الذى سيبهر الجميع فى الجولة الأولى للبطولة.

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