شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة تدعو المعلم ومتعب وأحمد فتحى لافتتاح أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة الدعوة إلى مجالس إدارات اتحاد الكرة السابقة لحضور حفل افتتاح البطولة، كما وجهت اللجنة الدعوة للجنة الأوليمبية، بحكم أن أول ثلاث فرق فى البطولة تتأهل مباشرة إلى دورة الألعاب الأوليمبية فى طوكيو 2020.

ووجهت اللجنة الدعوة أيضاً إلى نجوم الكرة المصرية، مثل عماد متعب وأحمد فتحى لاعب الأهلي، خاصة أنهما شاركا فى الأوليمبياد، بجانب حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق، وعصام الحضرى حارس مرمى المنتخب السابق، وغيرهم من نجوم اللعبة في مصر.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والأفريقية فى السابعة مساء اليوم صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة مباراة منتخب مصر الأوليمبى أمام مالى فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.