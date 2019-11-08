شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة تدعو المعلم ومتعب وأحمد فتحى لافتتاح أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر
ووجهت اللجنة الدعوة أيضاً إلى نجوم الكرة المصرية، مثل عماد متعب وأحمد فتحى لاعب الأهلي، خاصة أنهما شاركا فى الأوليمبياد، بجانب حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق، وعصام الحضرى حارس مرمى المنتخب السابق، وغيرهم من نجوم اللعبة في مصر.
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