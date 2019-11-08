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13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج الرياضى محمد نصر أنه تم تخصيص 13 كاميرا لنقل فعاليات افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة ومباراة الافتتاح التى ستجمع المنتخب الأولمبي المصرى ونظيره المالى، المقرر لها السابعة مساء اليوم، بالإضافة إلى مباراة الكاميرون وغانا التى تقام فى العاشرة مساءً.

 

وأضاف، "تم تكليفى بإخراج مباراتى المجموعة الأولى، أما حفل افتتاح البطولة فتم إسناده للمخرج عماد الغول".

 

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يذكر أن بطولة أفريقيا تقام فى مصر من 8 إلى 22 نوفمبرالجارى بمشاركة ثمانية منتخبات بواقع اربعة منتخبات فى كل مجموعة.

 

ويتواجد المنتخب الأوليمبى المصرى فى المجموعة الأولى بجانب مالى وغانا والكاميرون، أما المجموعة الثانية تضم كوت ديفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب أفريقيا.

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