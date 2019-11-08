شكرا لقرائتكم خبر عن 13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف، "تم تكليفى بإخراج مباراتى المجموعة الأولى، أما حفل افتتاح البطولة فتم إسناده للمخرج عماد الغول".
يذكر أن بطولة أفريقيا تقام فى مصر من 8 إلى 22 نوفمبرالجارى بمشاركة ثمانية منتخبات بواقع اربعة منتخبات فى كل مجموعة.
ويتواجد المنتخب الأوليمبى المصرى فى المجموعة الأولى بجانب مالى وغانا والكاميرون، أما المجموعة الثانية تضم كوت ديفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر 13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.