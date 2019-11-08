شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يواجه بيراميدز ودياً استعداداً للطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على مواجهة بيراميدز فى الثالثة عصر الأحد المقبل ودياً على استاد الدفاع الجوى، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدورى.

وفاز الإنتاج الحربى على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على المقاصة بستة أهداف مقابل هدفين، وتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق فى إطار اللقاءات الودية التى يخوضها الفريق خلال فترة توقف الدورى.

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وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 28 نوفمبر الجارى.