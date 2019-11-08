هجوم ناري.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبي ضد مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
استقر شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بشكل كبير على ملامح التشكيل الذي سيخوض به أول مباراة له في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.
ويستضيف المنتخب المصري نظيره المالي في مباراة الافتتاح على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً، وسط حضور جماهيري.
ومن المنتظر أن يعتمد غريب على خطة (3-3-3-1) بتواجد الثلاثي رمضان صبحي وناصر ماهر وصلاح محسن خلف رأس الحربة مصطفى محمد، مع تمركز أكرم توفيق بجوار عبدالرحمن مجدي وعمار حمدي في وسط الملعب.
وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد صبحي.
الدفاع: أسامة جلال، أحمد رمضان "بيكهام"، أحمد أبو الفتوح.
الوسط: عبدالرحمن مجدي، أكرم توفيق، عمار حمدي.
وسط الهجوم: رمضان صبحي، ناصر ماهر، صلاح محسن.
وفي الهجوم: مصطفى محمد.
وتلعب مصر في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات مالي والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات جنوب إفريقيا وزامبيا ونيجيريا وكوت ديفوار.
يُذكر أن مصر تستضيف البطولة خلال الفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من الشهر نفسه، وتتأهل أول 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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