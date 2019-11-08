قبل الافتتاح بساعات.. القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: تترقب جماهير الكرة المصرية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020. ويستضيف المنتخب المصري نظيره المالي في مباراة الافتتاح على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً، وسط حضور جماهيري. وتُنقل مباريات البطولة على قناة "تايم سبورتس" المصرية عبر التلفزيون الأرضي وليس فضائيًا. Advertisements وحصلت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" على حقوق بث مباريات المسابقة فضائيًا بشكل حصري، حيث تنقل مباراة مصر عبر قناة "beIN SPORTS HD 10" بتعليق علي محمد علي. وتلعب مصر في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات مالي والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات جنوب إفريقيا وزامبيا ونيجيريا وكوت ديفوار. يُذكر أن مصر تستضيف البطولة خلال الفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر، وتتأهل أول 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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