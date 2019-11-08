رياضة | نيمار يشعل حرب ريال مدريد وباريس النارية مبكراً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يشعل حرب ريال مدريد وباريس النارية مبكراً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية صوب ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، لمتابعة مباراته ضد باريس سان جيرمان يوم 26 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأكدت تقارير إسبانية اليوم الجمعة، أن هناك خبر سار ينتظر عشاق الفريق الباريسي، قبل موقعة البرنابيو النارية ضد الريال.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيمار يقترب من العودة للمشاركة في المباريات أكثر من أي وقت مضى، حيث سيكتمل تعافيه خلال فترة التوقف الدولي.

ولم يشارك نيمار في أي مباراة منذ تعرضه لإصابة رفقة منتخب البرازيل خلال التوقف الدولي الأخير.

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وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان سيتسلح بثنائية نيمار وكيليان مبابي في الهجوم أمام ريال مدريد بدوري الأبطال.

وأكدت "ماركا" أن نيمار ومبابي لم يلعبا معًا في مباراة واحدة بدوري الأبطال منذ مارس من العام الحالي.

يذكر أن سان جيرمان أعلن بالأمس أن نيمار يؤدي تدريبات فردية ويسير على برنامج تأهيلي، وسينضم للمران الجماعي الأسبوع المقبل.