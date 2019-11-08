رياضة | عاجل.. منتخب مصر يكشف عن التشخيص النهائي لإصابة حسين الشحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. منتخب مصر يكشف عن التشخيص النهائي لإصابة حسين الشحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الطبى للمنتخب الوطنى، اليوم الجمعة، عن تفاصيل إصابة حسين الشحات جناح النادى الأهلى، والتى تعرض لها فى ودية ليبيريا أمس الخميس.

وفاز منتخب مصر على نظيره الليبيري بهدف نظيف سجله حمدي فتحي، في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادا لتصفيات الكان.

وأكدت الفحوصات الطبية والأشعة التى خضع لها عقب المباراة، أن إصابة الشحات عبارة عن كدمة فى الركبة تحتاج لفترة علاج بسيطة لا تتعدى عدة أيام.

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وأكد الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطنى، أن الشحات سيخضع لتدريبات علاجية خلال فترة تواجده فى معسكر الفراعنة على أمل أن يتعافى قبل انطلاق تصفيات أمم إفريقيا 2021.

ورفض حسام البدري المدير الفني للمنتخب، فكرة استبعاد اللاعب، وفضل تواجده في المعسكر وخوض الفترة العلاجية على أمل اللحاق بمباراة جزر القمر.

ويخوض منتخب مصر مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا 2021، أمام كل من كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر.