شكرا لقرائتكم رينيه فايلر يطالب محمود متولي بالتمهل في البرنامج العلاجي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محمود متولي لاعب الفريق بالتمهل في البرنامج العلاجي الذى يؤدي حالياً للتعافي من إصابته الأخيرة.

كان متولي قد أجرى اشعة في أحدى المراكز الطبية بالأمارات خلال تواجد الاهلي مؤخراً بدبي وعرض متولي ذه الأشعة على استشاري ألماني في دبي للأطمئنان على حالته بشكل أفضل، والتعرف على مدى تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة السوبر المحلي.

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وأوصى الاستشاري الألماني، الذي تم عرض الأشعة عليه، بعدم الاستعجال في عودة متولي إلى الملاعب، والتمهل في البرنامج العلاجي الذي يسير عليه منذ مباراة السوبر.

وأكد فايلر لمتولي أنه لاعب مؤثر ومهم للفريق لكن الأهم حالياً هو عدم التسرّع بهدف العودة للتدريبات ، ونصحه بإتباع البرنامج العلاجي بشكل جيد ودون أي تسرّع حتى لا تتفاقم أو تتجدد إصابته.