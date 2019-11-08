شكرا لقرائتكم فايلر يمنح سعد سمير فرصة المشاركة في مباراة ودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك سعد سمير في تدريبات الاهلي الأخيرة بعد تماثله للشفاء من الإصابة الطويلة التى تعرض لها قبل عدة أشهر بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي وشارك اللاعب في جزؤ من ودية الإعلاميين قبل نحو 20 يوماً.
ويرغب فايلر في منح الفرصة لمدافع الفريق بشكل أكبر خلال مباراة أو مباراتين وديتين سيخوضهما الفريق خلال توقف الدوري الحالية.
ويتوقف الدوري حالياً بسبب إرتباطات المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021) وكذلك تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والتى تنطلق غداً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
ويرغب المدير الفني في تجهيز سعد سمير للمباريات المقبلة التى سيخوضها الفريق عقب إستئناف الدوري محلياً وأفريقياً خاصة وأن عودة سعد سمير ستُمثل إضافة قوية للفريق بفضل قدراته العالية وإصراراه الشديد وحماسه داخل الملعب.
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