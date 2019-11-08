رياضة | رمضان صبحي يقود التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبي أمام مالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يقود التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبي أمام مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض المنتخب الأولمبي اليوم الجمعه أولى مبارياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عام، عندما يلاقي نظيره منتخب مالي، علي ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعه مساءا ضمن مباريات الجولة الأولي لحساب المجموعه الأولى من البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويدخل المنتخب الأولمبي المباراة أمام مالي دون لاعبه طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب ونادى المقاولون العرب بعدما أصيب بتمزق عضلي، بجانب أيضا محمود مرعي مدافع وادي دحلة والذي أصيب مما أدى لإستبعاد الثنائي وإستبدالهم بضم محمد صادق جناح الإسماعيلي وناصر منسي مهاجم طلائع الجيش.

وسيعتمد شوقي غريب علي رمضان صبحي لاعب النادى الأهلي وقائد المنتخب والذى يعد أكثر اللاعبين خبرة داخل صفوف الفراعنه بسبب خبراته مع المنتخب الأول واللعب ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2017 بالجابون وكأس العالم 2018.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبي أمام منتخب مالي

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح، أسامة جلال، أحمد بيكهام

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خط الوسط : عبدالرحمن مجدي، عمار حمدي، أكرم توفيق

خط الهجوم : رمضان صبحي، ناصر ماهر، صلاح محسن

خط الهجوم : مصطفي محمد.

وتدرب منتخب مصر الأولمبي مرانه الأخير علي ملعب بتروسبورت بحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل مؤازرة اللاعبين قبل خوض البطولة القارية الكبري، وتحقيق حلم الوصول للأولمبياد.

وأثبتت جميع اللاعبين خلال المران جاهزيتهم لمواجهة منتخب مالي في إفتتاح البطولة الذي سيكون بحضور جماهيري كبير علي ملعب القاهرة، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعه مساءا بتوقيت الإمارات والسادسه مساءا بتوقيت جرينتش.

وسيذاع لقاء منتخب مصر ومنتنب مالي علي مجموعة قنوات beIN Sport HD وأيضا علي التردد الأرضي لقناة TIME SPORT HD.