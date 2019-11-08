شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض رحيل حمدى النقاز فى فترة الانتقالات الشتوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصرح النقاز مؤخراً إنه يمتلك عددا من العروض وسيقوم بمناقشتها خلال الفترة القادمة مع إدارة الزمالك للوصول إلى الأفضل ولكن الاتجاه هو استمرار الظهير الدولى وبحث أية عروض خاصة به فى نهاية الموسم الحالى.
ويمتلك الزمالك فى قائمته الأفريقية، ظهيرين فى الجانب الأيمن هم النقاز وحازم إمام لذا لن يكون هناك اتجاه داخل الزمالك حول الموافقة على رحيل أحدهم أو أياً من عناصر الفريق الأساسية فى شهر يناير القادم.
وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا حيث يتواجد فى المجموعة التى تضم إلى جانبه كلا من مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الكونغولى وزيسكو يونايتد الزامبى.
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