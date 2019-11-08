الأهلي يستفسر من النجم الساحلي عن ترتيبات موقعة 29 نوفمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولو النادي الاهلي خلال الساعات الماضية إتصالات وإستفسارات مع نظراؤهم في نادي النجم الساحلي التونسي للإستفسار عن عدة أمور خاصة بمباراة الفريقين يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتى تضم ايضاً كلاً من الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
كانت تقارير إعلامية قد أكدت أن النجم الساحلي إختار ملعب رادس لمواجهة الاهلي عليه بسبب الإصلاحات التى تتم حالياً في ملعب النجم بمدينة سوسة التونسية.
ويرغب الاهلي في التأكد من إقامة المباراة في رادس حتى يبدأ النادي في إنهاء ترتيبات الرحلة وحجز فنادق الأقامة وغيرها من ترتيبات المباراة الهامة للغاية.
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