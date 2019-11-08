شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة كأس العالم للشيش بألمانيا بمشاركة 4 لاعبين مصريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فيما تنطلق غدا منافسات كأس اوروبا بالمجر تحت 17 سنة بمشاركة مصر على صعيد الناشئات و الناشئين.
ويشارك فى كأس اوروبا كلا من ، وليد خالد و يحيى عثمان و يوسف فودة ، بينما يشارك على صعيد اللاعبات كلا من ، سلمى هانى و جنى محمد و عائشة فودة .
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