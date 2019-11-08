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اليوم.. انطلاق بطولة كأس العالم للشيش بألمانيا بمشاركة 4 لاعبين مصريين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تنطلق اليوم الجمعة ، منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال الكبار بمشاركة مصر على صعيد الفردى و الفرق على أن تستمر حتى يوم 10 نوفمبر .

 

يشارك من مصر فى هذه البطولة كلا من ، علاء أبو القاسم و محمد حمزة و محمظ عصام ويوسف سناء .

 

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فيما تنطلق غدا منافسات كأس اوروبا بالمجر تحت 17 سنة بمشاركة مصر على صعيد الناشئات و الناشئين. 

 

ويشارك فى كأس اوروبا كلا من ، وليد خالد و يحيى عثمان و يوسف فودة ، بينما يشارك على صعيد اللاعبات كلا من ، سلمى هانى و جنى محمد و عائشة فودة .

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