اف سي مصر يعود للتدريبات السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق اف سي مصر بقيادة عبد الناصر محمد ، منح الفريق راحة من التدريبات 48 ساعة ، عقب العودة من معسكر الإسماعيلية.
ويستأنف الفريق تدريباته غدًا السبت علي ملعب نادي طلعت حرب استعدادا لمواجهة وادي دجلة في الدوري والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري، عقب انتهاء فترة التوقف الحالية للدوري بسبب مشاركة المنتخب الاوليمبي في بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام التي تنطلق اليوم في مصر، وكذلك المنتخب الأول الذي يستعد لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا 2021.
كان فريق اف سي مصر قد تغلب في مباراته امام فريق الإسماعيلي بهدفين نظيفين في اخر تجارب معسكر الإسماعيلية الودي، ويخوض الفريق مباراتين وديتين الأسبوع المقبل امام كل من الجونة والإنتاج الحربي.
ينطلق حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فى الخامسة و 40 دقيقة مساء اليوم باستاد القاهرة ، ويحيي الحفل فرقة شارموفرز بالإضافة إلى الفنانة نسمة محجوب .
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