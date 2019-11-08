رياضة | رونالدو يطلب ضم نجم جديد من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يطلب ضم نجم جديد من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع مع نجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

يوفنتوس يستهدف رودريجيز

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي يوفنتوس يرغب في التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز نجم نادي ريال مدريد في يناير القادم.

رونالدو يطلب رودريجيز

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وكشفت التقارير الصحفية أن رغبة نادي يوفنتوس في التعاقد مع رودريجيز جاءت بناءا على طلب من كريستيانو رونالدو.

مشاركات رودريجيز مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك خاميس رودريجيز في 9 مباريات حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.

ترتيب يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 29 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.