رياضة | مدرب الهلال السعودي يجهز خطة ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال السعودي يجهز خطة ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي الهلال السعودي بقيادة رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق، استعداداته للمواجهة المنتظر ضد فريق أوراوا في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، والمقرر لها السبت المقبل الموافق التاسع من شهر نوفمبر الجاري ، علي استاد جامعة الملك سعود في الرياض.

وتقام مباراة الهلال السعودي ضد أوراو الياباني في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي الهلال السعودي بقيادة مدربه "لوشيسكو" يستعد بقوة لمواجهة أوراوا حيث يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جمهوره تقربه من تحقيق لقب البطولة الآسيوية قبل لقاء الإياب بين الفريقين في اليابان والذي سيكون صعبًا على الفريق السعودي.

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وأشارت الصحيفة السعودية أن رازفان لوشيسكو يحصر على تدريب لاعبيه على التمريرات ودقة التصويب والتسديدات من أجل الاعتماد على ذلك في تسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق اليابان في بداية اللقاء.

وتعتبر تلك المواجهة الثانية بين الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما سبق إلتقيا في نهائي البطولة عام 2017 ونجح الفريق الياباني في التعادل 1-1 في لقاء الذهاب، وفاز في لقاء الإياب علي ملعبه بهدف واحد مقابل لا شيء وتوج بلقب البطولة.

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري في اليابان