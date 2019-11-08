رياضة | أحمد حسن معلقاً على استبعاد لاعبي بيراميدز من المنتخب: البدري أخطأ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن معلقاً على استبعاد لاعبي بيراميدز من المنتخب: البدري أخطأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح عميد لاعبي العالم، ونجم منتخب مصر والأهلي والزمالك الأسبق، أحمد حسن، أن حسام البدري المدير الفني الحالي لمنتخب الفراعنة، قد أخطأ في حق نفسه بسبب قرار استبعاد لاعبي بيراميدز عن المعسكر الحالي، الذي يقام من أجل الإستعدادات لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية، 2021 في الكاميرون.

وأكد العميد في تصريحات عبر فضائية أون سبورت: "أعلم شخصية كابتن حسام البدري ، وأري أنه هادئ دائما في قراراته، وعلى الرغم من ذلك أنه أخطأ في قرار لاعبي بيراميدز، وكان يجب عدم التسرع في استبعاد اللاعببين".

وواصل المشرف العام على الكرة بنادي بيراميدز سابقاً: "قرار استبعاد لاعبي بيراميدز كان خطأ جسيم من البدري، ويجب أن يعلم الجميع أن المنتخب أهم شيء، وأهم من أي نادي، ولا يجب اتخاذ قرارات سريعة في أمور حساسة مثل ذلك، حيث يخسر الجميع بسببها".

وتابع حسن حديثه: "يحتم علينا عدم نسيان أن لاعبي بيراميدز مهمون جداً ومفيدون للمنتخب، خاصة أن المنتخب قوامه حاليا يعتمد على لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز في المقام الأول، وهم الثلاث اندية الأقوي في مصر".

وتطرق قائد الفراعنة الأسبق للحديث عن مستوي الفريق في عهدة البدري قائلاً ": مستوى المنتخب المصري في الوقت الحالي ضعيف للغاية، وهو ما وضح للجميع خلال مواجهتي بوتسوانا وليبيريا الأخيرتيين.

وأكمل لاعب أندرلخت البلجيكي سابقاً: "البدري لديه بعض اللاعبين الجيدين، ولكن لا بد من أن يتعلم اللاعبون تقديم الأداء الجيد والقتالي مع الفراعنة، وإختلاف اللعب للأندية والمنتخبات، وأن لكل منها تحد مختلف تماماً".

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وأشاد حسن بلاعب الزمالك أحمد سيد زيزو أثناء مواجهة ليبيريا الأخيرة، مؤكداً: "أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي أبرز مكاسب ودية ليبيريان وأري أن لهم مستقبل رائع مع أنديتهم ومع المنتخب الوطني".