شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب في الاتحاد الإفريقي ضد «لاجاردير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، ضربة مُوجعة إلى الشركة الفرنسية «لاجاردير»، بعدما قرر فسخ العقد مع الشركة الفرنسية المالكة لحقوق بث وتسويق بطولات الكاف.

وكشفت صحيفة «سبورتس» الفرنسية، أن شركة «لاجاردير» اعتبرت قرار الاتحاد الإفريقى بفسخ التعاقد مع الشركة الفرنسية، أمرا غير قانونى وعارضت هذا القرار بشدة: «لا شىء يمكن أن يبرر إنهاء العقد وأن يسرى القرار بشكل فورى».

وأضافت الشركة الفرنسية، أنه لا يوجد سبب لإلغاء الاتفاق بالقرار الصادر من قبل لجنة الكوميسا «السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا».

وأوضحت الصحيفة، أن «لاجاردير» قالت في بيانها الرسمى: «ندعو الكاف بتبنى موقف معقول في أقرب وقت ممكن، والوفاء بتعاقداته والتزاماته». وهددت لاجاردير بإجراء أي قرار من أجل الدفاع عن مصالحها والحصول على تعويض ناتج عن أي ضرر تتعرض له في حالة الفشل في الوصول إلى حل لإرضاء الطرفين.

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وتابعت الصحيفة، أن كاف عقد عدة اجتماعات ليستقر على إخطار شركة «لاجاردير» بإنهاء التعاقد معها بأثر فورى، حيث كان العقد بين الطرفين ساريا حتى عام 2028 بقيمة مليار دولار أمريكى.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه انتشر تحقيق في وقت سابق أن اتفاقية «كاف» مع لاجاردير سبورت، قد اكتملت دون إعطاء المنافسين فرصة لتقديم عطاءات للعقد، وفى نوفمبر 2018، تم تغريم كل من الرئيس السابق للاتحاد الإفريقى لكرة القدم «عيسى حياتو» والأمين العام هشام العمرانى مبلغ 27.9 مليون دولار لكل منهما من جانب محكمة القاهرة الاقتصادية، وذلك بسبب دورهما في الاتفاق بين الاتحاد الإفريقى ولاجاردير.

ويأتى إلغاء صفقة لاجاردير بعد شهور من اختيار شركة الخدمات المهنية برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) لدعم عملية إصلاح الاتحاد الإفريقى تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) ويبدو أنها أحدث خطوة تهدف إلى تحسين صورة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة، أن إلغاء التعاقد بين الاتحاد الإفريقى لكرة القدم وشركة لاجاردير الفرنسية، يعد صفعة قوية للشركة الفرنسية التي تحتكر حقوق البث وفقا للعقود لمدة 20 عاما، حيث كانت التحقيقات التي أجريت الفترة الماضية قد كشفت العلاقة بين شركة لاجاردير الفرنسية، وشبكة بى إن سبورتس القطرية واحتكار السوق العالمية.

من جانبه، علق معاذ حجى سكرتير عام الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، على قرار كاف بإلغاء التعاقد مع شركة لاجارديير الناقل الحصرى للبطولات الإفريقية.

وقال حجى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد على هامش البطولة الإفريقية تحت 23 عامًا والتى ستنطلق غدًا بمصر: «ليس لدينا خيار آخر». وتابع: «سيتم كشف مزيد من التفاصيل قريبًا فهناك بيانات رسمية ستصدر من كاف».