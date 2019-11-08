عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة.. مواجهتان في افتتاح بطولة الناشئين لأندية ساحل حضرموت

الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

تنطلق يوم الجمعة مباريات بطولة كرة القدم لفئة الناشئين من (مواليد 2002 )لأندية ساحل حضرموت، التي سيقيمها اتحاد اللعبة في الساحل بإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة بمشاركة (13) نادياً في إطار خطة تفعيل أنشطة ومنافسات الفئات العمرية للأندية الرياضية.

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وتنطلق مباريات البطولة بمنافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بلقائين ، حيث سيحتضن ملعب الفقيد بارادم بالمكلا المباراة الأولى التي ستجمع فريقي المكلا وضيفه نهضة الريدة، وسيشهد ملعب الشاحث بالشحر أحداث المباراة الثانية التي ستجمع فريقي وحدة شحير وجاره شباب القارة ، وتختتم مباريات الجولة يوم السبت القادم، بلقاء (افتتاح المجموعة الأولى)، الذي يجمع التضامن وشباب روكب على ملعب بارادم في المكلا.

هذا.. وقد وزعت الأندية الـ (13) المشاركة (تحت سن 17 سنة) إلى ثلاث مجموعات تلعب فرق كل مجموعة فيما بينها ويصعد الأول والثاني من المجموعات الثلاث للمرحلة الثانية من البطولة، وقد وجاء توزيع المجموعات بحسب القرعة على النحو التالي : المجموعة الأولى وتضم أندية : التضامن ، وحدة المكلا ، نصر بروم ، وشاب روكب ، فيما تضم المجموعة الثانية : المكلا ، نهضة الريدة ، وحدة شحير، وشباب القارة ، وسمعون .. أما المجموعة الثالثة فتضم : شعب حضرموت ، أهلي الغيل ، هلال فوة ، والصدارة.