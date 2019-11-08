شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نهائيات آسيوية في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب(الرياض) تستضيف العاصمة تستضيف العاصمة السعودية الرياض غدا السبت نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة خلال ست سنوات، عندما يلتقي الهلال مع أوراوا ريد دايموندز في مباراة الذهاب من نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وستكون هذه هي المرة السادسة التي تستضيف فيها الرياض مباراة نهائية في دوري أبطال آسيا أو بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري سابقاً، وهو رقم قياسي لم تحققه أي مدينة أخرى في القارة وتقابلها فقط مدينة بانكوك. من جهتهما، يعقد المديران الفنيان لطرفي المواجهة (رازفان) و(تسويوشي أوتسوكي) مؤتمرا صحافيا اليوم لتسليط الضوء على مباراة جولة الذهاب التي ستقام على استاد جامعة الملك سعود، على أن تكون مباراة الإياب على ستاد سايتاما يوم 24 نوفمبر الجاري، إذ يسود الحذر والسرية على معسكر الفريقين طمعا في الخروج بنتيجة إيجابية تقربهما أكثر من اللقب القاري، رغم النقص الذي يعاني منه الفريق الضيف، أمام تكامل صاحب الأرض «الهلال» الذي يسعى لحسم الأمور من الرياض.



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