شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الروضة: حققنا فوزاً مهماً على القادسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الروضة خالد الخنيفر سعادته بفوز فريقه على القادسية في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وتأهله لدور الـ32 بقوله: «هذا الفوز مهم خصوصا بعد التعثر السابق في الدوري أمام نادي السد الذي أدى إلى إحباط الجميع، وغالباً ما تكون العودة صعبة في ظل هذه الظروف، ولكن استطعنا تحقيق الأهم وتخطينا نادي القادسية في مسابقة الكأس والتأهل للدور القادم».

وأضاف: «ظهر الفريق بمستواه المعهود وكان المستوى جيدا في أغلب فترات اللقاء واستطاع تحقيق نتيجة إيجابية ستكون بداية عودة الفريق إلى نغمة الانتصارات»، مؤكداً ثقته الكبيرة في الجهازين الفني والإداري وجميع اللاعبين.

وقدم الخنيفر شكره وتقديره لمجلس إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل على حسن الحفاوة والاستقبال وكرم الضيافة للفريق.