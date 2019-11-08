شكرا لقرائتكم ميتشو يراقب أداء اللاعبين الدوليين من الزمالك في المنتخب الأوليمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، متابعة عناصر الفريق الدولية المتواجدة ضمن المنتخب الأولمبى فى مواجهة نظيره المالى، المُقرر لها مساء يوم الجمعة، فى افتتاح بطولة الأمم الافريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر اعتبار من اليوم وحتي 22 نوفمبر المقبل.
ويتواجد من فريق الزمالك ضمن قوام المنتخب الأولمبى فى البطولة الأفريقية كلاً من الحارس محمد صبحى بجانب إمام عاشور ومصطفى محمد ومحمد عبد السلام.
ويستعد الزمالك خلال الفترة الحالية لاستئناف مباريات الدورى حيث يرتبط الأبيض بمواجهة إنبى، يوم 25 من شهر فبراير الجارى، وذلك بجانب مواجهة مازيمبى الكونغولى، المقرر لها يوم 30 من الشهر ذاته فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يراقب أداء اللاعبين الدوليين من الزمالك في المنتخب الأوليمبي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.