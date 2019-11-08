شكرا لقرائتكم اليوم انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الجمعة ، منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال الكبار بمشاركة مصر على صعيد الفردى و الفرق على ان تستمر حتى يوم 10 نوفمبر .

يشارك من مصر فى هذه البطولة كلا من ، علاء أبو القاسم و محمد حمزة و محمظ عصام ويوسف سناء .

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فيما تنطلق غدا منافسات كأس اوروبا بالمجر تحت 17 سنة بمشاركة مصر على صعيد الناشئات و الناشئين.

ويشارك فى كأس اوروبا كلا من ، وليد خالد و يحيى عثمان و يوسف فودة ، بينما يشارك على صعيد اللاعبات كلا من ، سلمى هانى و جنى محمد و عائشة فودة .