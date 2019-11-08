شكرا لقرائتكم عودة 8 لاعبين بالأهلي من الامارات خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود 8 لاعبين من فريق الاهلي للقاهرة خلال الساعات المقبلة قادمين من الإمارات تمهيداً للانتظام في تدريبات الفريق عقب انتهاء الأجازة التى منحها الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر.

وعاد فريق الاهلي للقاهرة مساء أمس الأول ، الأربعاء، بعد إقامة معسكر خارجي في الامارات إستمر أسبوعاً ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة من التدريبات ثلاثة أيام حيث يعود الفريق للتدريبات يوم 11 نوفمبر الجاري وإستغل بعض اللعبين هذا الراحلة وإستمراوا في الإمارات بعد الحصول على إذن الجهاز الفني.

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ويتوقف الدوري حالياً لأرتباط المنتخبين الأول والأولمبي بمباريات رسمية حيث يلعب المنتخب الأول مع كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2021) ، فيما إستهل المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا نحن 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 حيث لعب المنتخب الأولمبي أمام مالي أمس في ضربة البداية بإستاد القاهرة.

ويعود ثمانية لاعبين من الاهلي ، للقاهرة قبل إستئناف التدريبات واللاعبين هم :سعد سمير، وياسر ابراهيم وحسين السيد، وحسام عاشور وكريم نيدفيد، ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومروان محسن.