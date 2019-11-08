شكرا لقرائتكم فراعنة الأوليمبي يواجهون مالي في افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر الأوليمبى فى السابعة مساء اليوم الجمعة 8 / 11 / 2019 مباراة غاية فى الأهمية أمام مالى، فى افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة.

يدخل منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب مباراة اليوم، وهو يحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مشجع مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.

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خاض المنتخب الأوليمبى برنامجا إعداديا مميزا قبل البطولة، بدأه بمعسكر مفتوح فى القاهرة لمدة 3 أيام ثم معسكر مغلق لمدة 6 أيام بالعين السخنة، أعلن خلاله شوقى غريب القائمة النهائية للبطولة والتى تضم 21 لاعبا بواقع 18 لاعبا و3 حراس، قبل أن يعود الفراعنة للقاهرة للتدريب على ستاد القاهرة وبتروسبورت استعدادا لخوض المعترك الافريقى الكبير.

حرص شوقى غريب خلال الفترة الأخيرة على تحفيظ اللاعبين طريقة اللعب التى سيخوض بها منافسات البطولة، بجانب علاج الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال المباريات الودية التى لعبها الفريق وأخرها وديتىّ جنوب افريقيا فى مصر وأبرزها كثرة الفرص الضائعة وكثرة المساحات بين الخطوط وتحديدا خطىّ الوسط والهجوم.