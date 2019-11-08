شكرا لقرائتكم ميودراج يمنح لاعبي الاسماعيلي راحة 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الصربى ميودراج المدير الفنى للنادى الاسماعيلى منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الجمعة على أن يستأنف الدراويش تدريباته غداً السبت استعداداً لملاقاة المصرى البورسعيدى ودياً والمقرر 12 نوفمبر الجارى، قبل أن يختتم الفريق تدريباته بملاقاة المقاصة 19 نوفمبر الجارى.

وخسر الاسماعيلى مباراتيه الوديتين أمام الانتاج الحربى بهدفين مقابل هدف ثم أمام نادى مصر بهدفين دون رد

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.

وأكد الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للنادى الاسماعيلى أنه سعيد بما يقدمه لاعبيه فى مباريات الفريق الودية ، موضحا أنه لا ينظر الى النتائج ولكن ما يهمه هو مدى الاستفادة التى تعود على الفريق عقب المباريات الودية.

Advertisements

وأضاف ميودراج فى بأنه يعتبر فترة التوقف الحالية بمثابة فترة إعداد جديدة حيث أن الجهاز الفنى الحالى لم يحضر فترة إعداد الفريق قبل بداية الموسم ، أشار أنه إتفق مع الجهاز المعاون على وضع برنامج بدنى وفنى جديد عقب مباراة الجزيرة الأخيرة بدأت بمنح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع ثم عقد إجتماع معهم بعد عودتهم من الاجازة شدد فيه على أنه سيعيد تقييم جميع اللاعبين خلال فترة التوقف سواء فى المباريات الودية او فى التدريبات .

وأكمل الصربى حديثه بأنه قرر رفع الحمل البدنى للاعبين خلال فترة التوقف الحالية سواء بالتدريب على فترتين أو مشاركتهم فى المباريات الودية ومنحهم حصص تدريبية قوية عقب إنتهاء اللقاءات الودية مباشرة.

كما صرح الصربى بانه يفتقد لجهود اكثر من لاعب أساسى خلال المباريات الودية بسبب الاصابة او المشاركة الدولية على سبيل المثال دونجا و أسامة ابراهيم و ابراهيم ابو اليزيد ومحمد حمدى زكى ومحمد بيومى للاصابة، وعبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى و همام طارق وشيلونجو بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية.

واختتم ” يسيتش ” حديثه بانه حرص على تجربة أكثر من لاعب فى مراكز تختلف عن مراكزهم الأصلية لإحداث مرونة تكتيكية و وجود وفرة من اللاعبين فى نفس المركز بجانب تجربة أكثر من طريقة لعب فى المباراة الواحدة وهو ما يحتاج لبعض الوقت حتى يعتاد اللاعبون على طرق اللعب المختلفة.