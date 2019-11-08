شكرا لقرائتكم سعفان الصغير يرفض سياسة التدوير في صفوف الاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادى الاسماعيلى فكرة إتباع سياسة التدوير فى صفوف الدراويش خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً أنه لايحب هذه الطريقة ويفضل منح الفرصة للحارس المتميز دون اللجوء لهذه السياسة طالما ظل مستوى الحارس ثابت لايتغير ، ويقود مدرب حراس الدراويش تدريب كلا من محمد مجدى ومحمد فوزى ومحمود عبدالمنصف وأيمن رجب وكمال السيد خلال تدريبات الفريق الأول.

وأكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى أن ناديه لا يمتلك حارس مرمى واحد أو اثنين على مستوى جيد، بل هناك خمسة حراس يتمتعون بقدرات مميزة.

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وأضاف سعفان الصغير، "سعيد للغاية بما قدمه محمد مجدى ضمن صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة، وأتمنى استمراره على هذا المستوى، مجدى وفوزى ظهرا مع الفريق بشكل جيد، وبالتأكيد سيكون هناك دور لباقى الحراس فى إثبات جدارتهم مع الدراويش، لا نتبع سياسة الدور فى مركز حراسة المرمى، الأفضل والأجهز بدنيا هو من يحتفظ بمقعده الأساسى بالفريق".

وأشار مدرب حراس الإسماعيلى إلى أن معظم لاعبى الفريق من أصحاب فئات عمرية صغيرة فى السن ويحتاجون طوال الوقت لدعم الجماهير من أجل استمرار التألق والنتائج الإيجابية هذا الموسم.