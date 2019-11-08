شكرا لقرائتكم مدرب إيفرتون: عودة غوميش هذا الموسم "محتملة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ماركو سيلفا مدرب إيفرتون يوم الخميس إن لاعب الوسط أندريه غوميش قد يعود إلى الملاعب مجددا هذا الموسم بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الكاحل بعد إصابة مروعة لحقت به مطلع هذا الأسبوع.

وأصيب اللاعب الدولي البرتغالي بكسر وخلع في الكاحل الأيمن وغادر ملعب غوديسون بارك في تعادل فريقه 1-1 أمام توتنهام هوتسبير الأحد الماضي بعد أن اختل توازنه حين كان يركض عقب التحام مع سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام.

وقال سيلفا للصحفيين قبل التوجه لملاقاة ساوثامبتون في الدوري الانجليزي الممتاز يوم السبت "تحديد موعد لعودته للملاعب أمر صعب. الطاقم الطبي أشار إلى إمكانية عودته هذا الموسم. بدت الإصابة خطيرة للغاية. لكن الأمور سارت على ما يرام. نأمل أن نتمكن من مشاهدته يلعب مجددا هذا الموسم. بالطبع لسنا متأكدين".

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وتلقى سون بطاقة حمراء بسبب الالتحام لكن العقوبة ألغاها لاحقا الاتحاد الانجليزي لكرة القدم. وأجهش اللاعب الكوري الجنوبي بالبكاء في غرفة الملابس.

وأضاف سيلفا "أعتقد أن (غوميش) تلقى رسالة نصية من سون. بالطبع كانت لحظة صعبة على أندريه واللاعبين الآخرين في الملعب. كان الأمر قاسيا على هذا الثنائي بالتحديد (غوميش وسون)".

وسيتوجه إيفرتون لمواجهة ساوثامبتون الذي سيحاول تحقيق أول انتصار له على أرضه هذا الموسم. وقال سيلفا إن فريق المدرب رالف هازنهوتل سيحاول تجاوز الكبوة عقب الهزيمة التاريخية بنتيجة 9-صفر في ملعب سانت ماري أمام ليستر سيتي في مباراته الأخيرة على أرضه.

وقال سيلفا "الهزيمة الأخيرة لفريق ساوثامبتون على أرضه كانت صعبة جدا. سيرغب لاعبوهم في رد الاعتبار أمام الجمهور. نريد أن نفعل الشيء نفسه. سنخوض المباراة بروح تنافسية. بعد ما حدث مع أندريه أظهرنا شخصية قوية وعلينا تكرار الأمر في المباراة المقبلة".