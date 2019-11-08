شكرا لقرائتكم تقارير ألمانية: بايرن ميونخ يرفض التعاقد مع فينغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض نادي بايرن ميونخ عرضا تقدم به المدرب الفرنسي أرسين فينغر لشغل المركز الشاغر حاليا على رأس الجهاز الفني للفريق، كما أعلنت صحيفة "بيلد" الألمانية الخميس نقلا عن النادي البافاري.

ونقلت الصحيفة عن بايرن ميونخ قوله في رد على استفسارها حول إمكانية التعاقد مع فينغر للإشراف على تدريب الفريق خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش الذي أعفي من مهامه يوم الأحد، قوله "اتصل أرسين فينغر بكارل هاينتس رومينيغه (الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ) بعد ظهر يوم الأربعاء ليكشف له عن رغبته في شغل منصب المدرب".

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وأضافت "يقدر بايرن ميونخ أرسين فينغر للعمل الذي قام به في أرسنال لكنه ليس من بين الخيارات لتولي تدريب بايرن ميونخ".

ومنذ إقالة كوفاتش، يتولى مساعده السابق هانز-ديتر فليك (المعروف بـ "هانزي")الإشراف على تدريب الفريق مؤقتا قبل تعيين مدرب جديد.

ونجح فليك نجح في اختباره الأول على رأس الإدارة الفنية للنادي البافاري بعدما قاده للفوز على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-صفر يوم الأربعاء في ميونخ في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، بانتظار الاختبار الثاني يوم السبت المقبل ضد بوروسيا دورتموند في قمة المرحلة الحادية عشرة من الدوري المحلي.