شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الشهيد سعيد المنصوري للبيبي فوت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم بطولة كأس الشهيد سعيد المنصوري للبيبي فوت في مركز دبي للبولينغ بمشاركة 120 لاعباً يمثلون دول الإمارات والسعودية والبحرين والكويت، ويقام حفل الختام غداً السبت بحضور والد الشهيد وممثل عن هيئة الشباب والرياضة.

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