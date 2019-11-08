افتتـاح 5 نجـوم لمونديـال العضـلات فـي الفجـيرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية استضافة دولة الإمارات للحدث العالمي الأكبر في رياضة بناء الأجسام على مستوى العالم، وتنظيمه في إمارة الفجيرة، لما تتمتع به من إمكانات ضخمة ساعدها في استقبال كبرى الأحداث الرياضية والعالمية، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعمه المستمر للرياضة والرياضيين.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، أمس، بطولة العالم لبناء الأجسام والفيزيك 2019، التي تقام على مسرح مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وتستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب يمثلون 120 دولة.

وأشار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي إلى الرمزية المهمة في انتقال البطولة إلى الإمارات، حيث تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وتحتضنها إمارة الفجيرة، منوهاً بأهمية ترسيخ رياضة بناء الأجسام في المنطقة، وخاصة في دولة الإمارات التي تمتلك البنية التحتية المناسبة لاحتواء اللعبة.

كان حفل الافتتاح رائعاً، وشرفه بالحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ عبد الله آل حامد رئيس دائر الصناعة في أبوظبي، والدكتور روفائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، وسعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة.

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كما تخلل الحفل توقيع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي على «وثيقة المليون متسامح الإلكترونية» التي أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية تزامناً مع فعاليات «عام التسامح» بالدولة.

وفي ختام الحفل الذي تميز بلوحات متنوعة ومعبرة منها التراثية والفلكورية، فضلاً عن أوبريت «التسامح» الذي قدمه طلبة مدارس الفجيرة من الجنسين بخمس لغات، قام ولي عهد الفجيرة بتكريم رئيس الاتحاد الدولي والداعمين والمؤسسات الشريكة.

من جانبه أكد محمد عبيد بن ماجد، رئيس اللجنة المنظمة، في كلمته الافتتاحية للبطولة، أهمية استضافة الفجيرة لبطولة العالم ال 73 لبناء الأجسام والقوة البدينة، كحدث استثنائي، يليق بمكانة دولة الإمارات التي نالتها بتميزها في كافة المجالات، وتبوئها مراكز متقدمة في التنافسية العالمية.

كما ألقى الدكتور روفائيل سانتوغا، رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، كلمة عبّر فيها عن سعادته بالتنظيم المتميز.

على خط آخر عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لبناء الأجسام، اجتماعها الدوري بمجمع زايد الرياضي، حيث استعرض الاجتماع أبرز المقترحات المتعلقة بتطوير اللعبة، وإمكانية عدم اقتصار فئات بطولة العالم على دولة واحدة، بل توزيع البطولات على مختلف الدول المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي.

وأكد الشيخ عبد الله الشرقي، خلال كلمته في مستهل الاجتماع، سعادتهم بانعقاد الجمعية العمومية في الفجيرة، التي سخرت قدراتها وإمكانياتها من أجل تنظيم باهر للبطولة العالمية، عبر الإيفاء بجميع عهودها والتزاماتها، متمنياً أن يحقق الاجتماع كل الأهداف المرجوة، والنجاحات التي يتطلع إليها الجميع.