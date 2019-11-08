منتخب الشاطئية يتأهل لنصف نهائي كـأس القــارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

تأهل منتخب الإمارات إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية المقامة حالياً في دبي، وذلك عقب فوزه على نظيره الياباني 2-1 بركلات الترجيح، خلال لقاء الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، وكان الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهيا بالتعادل 1-1.

جاء تأهل المنتخب الإماراتي عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف المنتخب الإسباني الذي تأهل رغم الخسارة أمام إيطاليا 7-8، ليتصدر«الماتادور» بفارق الأهداف عن «الأبيض». وجاء تأهل منتخب الامارات بطريقة مثيرة بعد أن كان متأخراً أمام نظيره الياباني بهدف حتى 13 ثانية قبل نهاية اللقاء، لكن خطأ ارتكبه مدافع اليابان تسبب في دخول هدف في مرماه.

وضمنت كل من إيران وروسيا التأهل إلى نصف النهائي أيضاً.