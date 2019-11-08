مصر بطلة عربية التسامح الجامعية للصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توج منتخب مصر، بكأس بطولة التسامح العربية الجامعية لكرة الصالات عن جدارة بفوزه على منتخب عمان 5-2 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس، بصالة نادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي.

وحل المنتخب السعودي في المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية بعد فوزه على لبنان برباعية نظيفة.

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وحصد المصري عمرو محمد مصطفى، جائزة أفضل لاعب في البطولة وجائزة الهداف برصيد 11 هدفاً.

وكرم الفائزين الدكتور سعيد حمد الحساني، رئيس الاتحادين المحلي والعربي للرياضة الجامعية، بحضور الدكتور خالد الجرادي، سفير سلطنة عمان بالدولة، والدكتور حمد كرم الكعبي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، والدكتور ناصر الجهوري، رئيس وفد سلطنة عمان. وأشار الحساني، إلى أن الحدث مثل تجمعاً عربياً مميزاً في احتفالية الإمارات بعام التسامح، وأكد أن البطولة، شهدت مشاركة واسعة من المنتخبات.

ومن جهته أعرب اللاعب المصري عمرو محمد مصطفى، عن سعادته بتتويج منتخب بلاده باللقب وبفوزه بجائزتين في البطولة، وقال: «كان هدفنا نيل كأس البطولة، ونجحنا في تحقيقه بفضل المجهود وروح المجموعة التي سادت في جميع المباريات».