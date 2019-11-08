شكرا لقرائتكم خبر عن المعيني: مستعد للاستقالة إن كنت معوقاً للعمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد الدكتور سرحان المعيني، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أنه مستعد لتقديم استقالته من منصبه في حال كان هو فعلاً العقبة في سبيل استمرار المسيرة الشطرنجية في الدولة، مبيناً أنه لا يعرف حتى الآن ما السبب الذي دفع أربعة من الأعضاء بتقديم استقالاتهم، ورفض المعيني الربط بين استقالتهم والاستقالة التي تقدم بها مسبقاً عبدالله عبدالرحمن.

وكان المعيني، تحدث لبرنامج ملاعبنا في قناة الشارقة، أمس، مؤكداً أن هيئة الرياضة وجهت بحل الإشكاليات، مبيناً أنه لديهم حوالي شهر أول أكثر لاحتواء الأزمة.

وأكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ضرورة حل أزمة اتحاد الشطرنج داخل إطار الأسرة الشطرنجية، مطالباً الأعضاء الأربعة الذين تقدموا باستقالاتهم مؤخراً بسحبها والجلوس مع مجلس إدارة الاتحاد لوضع حلول ناجعة للأزمة.

جاء ذلك في الندوة التي نظمها نادي دبي للشطرنج في دبي أمس الأول، لمناقشة أوضاع الحركة الشطرنجية بالدولة، وتأتي الخطوة عقب تقديم أربعة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة لاستقالاتهم مؤخراً، وحضر الندوة بجانب الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، إبراهيم البناي رئيس نادي دبي للشطرنج، وحسين خوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، وموسى ربيع من نادي عجمان للشطرنج، ومنى الهرمودي من نادي العين للشطرنج، وأمينة الجسمي من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وعائشة الحوسني من نادي دبي لأصحاب الهمم، وأدار الندوة بنجاح سعيد يوسف شكري عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج.

وأوضح الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، أن استقالة أربعة أعضاء من المجلس بجانب الاستقالة التي تقدم بها عبدالله عبدالرحمن سابقاً ليصبح العدد خمسة أعضاء، ليس أمراً سهلاً ويجب تداركه لمصلحة الجميع، وقال: «سنحاول أن نلم شمل الأسرة الشطرنجية، لنسهم في حل الأزمة، يجب أن نسعى إلى الأفضل بتكاتف الجميع».

وأوضح إبراهيم البناي، أن بعض قرارات الاتحاد لم تكن سليمة، لكن نادي دبي للشطرنج لم ينسحب من أي بطولة إيماناً بضرورة استمرار النشاط ومعالجة الأخطاء.

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وقال: «زيادة الأندية أمر جيد، لكن هناك أندية لا تشارك في البطولات بعدد كبير من اللاعبين ومع ذلك لديها صوت في انتخابات الجمعية العمومية وهذه من الأشياء التي يجب أن تناقش مستقبلاً، أعتقد أن على الهيئة العامة للرياضة، أن تعمل على معرفة أسباب استقالة الأعضاء من مجلس إدارة الاتحاد».

ورأى حسين عبدالله خوري، أن التداعيات الأخيرة التي أدت إلى الاستقالات لها أثر سلبي في الشطرنج في الدولة، وقال: «كنا نتمنى أن يتم تدارك الأمر وألاّ يتفاقم للدرجة التي أدت إلى استقالات جماعية لأربعة أعضاء، نتمنى حلاً سريعاً وتجاوز الخلافات.

ورأت أمينة الجسمي، أن هناك خلاف داخلي في الاتحاد، تجب مناقشته في إطار مجلس الإدارة، مبينة أن الاستقالات ليست حلاً، وأفادت بأنه تجب المحافظة على ما تحقق من إنجازات.

وقال عثمان ربيع: «إنه حتى الآن لم تتضح الرؤية حول أسباب الاستقالات، لكنه أفاد بأن أعضاء الاتحاد غير منسجمين، وشدد على ضرورة معرفة الأسباب التي دعت الأعضاء إلى التقدم باستقالات جماعية».

ورأى إسماعيل خوري، أن الاتحاد لم يقدم شيئاً جديداً ولم ينفذ البرنامج الانتخابي، مبيناً أن حسين الشامسي، كان تقدم باستقالة في وقت سابق وتم سحبها، وطالب بالتغيير في الاتحاد حتى تستمر العملية الشطرنجية بصورة أفضل.

وقالت منى الهرمودي: إن الاتحاد لا يعمل بانسجام، وأن هناك العديد من القرارات الخاطئة التي اتخذت مؤخراً، ولفتت إلى أن هناك عضو مجلس إدارة يترأس ثلاث لجان في الاتحاد، الأمر الذي اعتبرته غير مقبول في وجود كفاءات يمكن الاستفادة منها.

وتقدمت ممثلة نادي دبي لأصحاب الهمم، بعرض مشاكل هذه الفئة منها عدم مد الاتحاد يد العون للاعبين ولاعبات الشطرنج بنادي دبي لأصحاب الهمم.