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40 قارباً في سباق دبي للتجديف

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد قناة دبي المائية عصر اليوم، تظاهرة رياضية بحرية تراثية تجمع ما يصل إلى 500 شخص على متن أكثر من 40 قارباً سيتنافسون على (ناموس) سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الثانية).

ويقام السباق المرتقب اليوم في وجهته الجديدة في مجرى قناة دبي المائية بمنطقة الجداف، مقابل محمية خور دبي للحياة الطبيعية، حيث يمتد مسار السباق لما يصل إلى 2.7 كيلومتر.

ودعا هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، جميع النواخذة والملاك المشاركين في السباق، إلى ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني الكامل الخاص بالسباق.

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