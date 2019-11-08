مرتضى منصور يعلن انسحاب "سلة الزمالك" من جميع المسابقات

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انسحابه من جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة ، عقب أزمة مباراة الاهلي والزمالك الأخيرة فى كأس مصر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد": الزمالك لن يتعامل مع اتحاد كرة السلة طالما مجدي أبو فريخة رئيسا للاتحاد.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة مجدي أبو فريخة عن عقوبات بالجملة على فريقي الأهلي والزمالك ولاعبيهم بعد مشاجرتهما بعد لقاء الفريقين الأخير في دور الـ16 من كأس مصر، والذي انتهى بفوز الفريق الأحمر.

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"كوبري" سبب الأزمة

تسبب إيهاب أمين لاعب الأهلى لكرة السلة فى أزمة بين لاعبى الفريق الأحمر ونظيره الزمالك فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل ضمن مباريات دورى الـ16 من بطولة الكأس عندما استعرض مهاراته فى الثوانى الأخيرة من عمر اللقاء والمرور من أحد لاعبي الفريق الأبيض بـ "كوبرى".

وشهدت مباراة قمة السلة اشتباك بين جماهير الناديين وكذلك الأجهزة الفنية واللاعبين أدت إلى أعمال شغب واشتباكات داخل الصالة.