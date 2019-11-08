إشبيلية ومانشستر يونايتد وسلتيك وإسبانيول وبازل إلى دور الـ 32









اسماء السيد - تأهلت فرق إشبيلية الاسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي وسلتيك الاسكتلندي واسبانيول الاسباني وبازل السويسري الى دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس، ضمن الجولة الرابعة للمسابقة القارية.

في المجموعة الاولى، حصد اشبيلية، حامل اللقب خمس مرات (رقم قياسي)، العلامة الكاملة من مواجهتيه امام دوديلانج بعدما كان فاز عليه على ارضه بثلاثية نظيفة، ورفع رصيده في صدارة المجموعة إلى 12 نقطة، متقدما بفارق 8 نقاط عن أبويل القبرصي الثاني الفائز على قره باخ الاذربيجاني 2-1.

في لوكسمبورغ، فرض منير الحدادي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية "هاتريك" لاشبيلية (27 و33 و66)، فيما أضاف الاسرائيلي مؤنس دابور هدفين (17و36). وسجل للفريق الخاسر دانيل سيناني (69 و80).

افتتح إشبيلية التسجيل بعدما اخترق البرتغالي روني لوبيز دفاع دوديلانج داخل المنطقة ومرر كرة عرضية إلى دابور لم يجد اي صعوبة في إيداعها الشباك (17).

واضاف رجال المدرب جولن لوبيتيغي الهدف الثاني في نسخة مطابقة للهدف الاول، بعد اختراق للوبيز ومتابعة لمهاجم برشلونة السابق الحدادي (27)، الذي عاد وسجل هدفه الثاني الشخصي والثالث لفريقه من ركلة حرة (33).

ورفع الفريق الضيف رصيده إلى أربعة أهداف عبر دابور الذي استفاد من مجهود فردي لزميله نوليتو، فسدد كرة من مسافة قريبة استقرت في الشباك (36).

وتابع الحدادي مهرجانه التهديفي بتحقيقه "هاتريك" (66)، رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم.

وقلص سيناني النتيجة في الدقيقة 69، قبل أن يضيف هدفه الثاني الشخصي بتسديدة من داخل المنطقة (80).

ملخص مباراة اشبيلية ودوديلانج:

-فوز صريح لمانشستر-

على ملعب أولد ترافورد، وضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة، حجز مانشستر يونايتد بطل المسابقة عام 2017، بطاقته الى دور الـ 32 بفوزه الصريح على بارتيزان بلغراد بثلاثية نظيفة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده الى 10 نقاط متقدما بفارق نقطتين عن ألكمار الهولندي الفائز على مستضيفه استانا الكازاخستاني بخماسية نظيفة.

وكان "الشياطين الحمر" الفريق الافضل طوال الدقائق التسعين وكان بوسعه الخروج بغلة وافرة من الاهداف لكنه اكتفى بثلاثية.

وسجل انطوني مارسيال هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (3) ثم اضاع ماركوس راشفورد فرصة سهلة عندما سدد الى جانب القائم الايمن لمرمى بارتيزان بعد معمعة داخل المنطقة (5).

وبعد فرصة أخرى لراشفورد عندما سدد كرة على الطاير في المدرجات، كان الاخير صاحب تمريرة حاسمة لزميله الشاب مايسون غرينوود الذي سيطر على الكرة مراوغا احد مدافعي بارتيزان قبل ان يسدد بيسراه داخل الشباك (21).

وتبادل مارسيال الكرة مع راشفورد واطلق كرة قوية من مشارف المنطقة لامست العارضة (27).

لكن مارسيال سجل هدفا ولا اروع عندما استلم كرة طائشة على مشارف المنطقة فراوغ مدافعا بحركة فنية رائعة ثم اخر، وغمز الكرة بحرفنة داخل الشباك (32).

وكاد مارسيال يسجل الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه عندما انفرد بالحارس وحاول اسقاط الكرة من فوقه لكنها علت العارضة بقليل (33).

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واستمرت افضلية مانشستر يونايتد في الشوط الثاني ونجح في اضافة الهدف الثالث بعد تمريرة من خوان ماتا باتجاه آشلي يونغ فحضرها الاخير متقنة باتجاه راشفورد ليطلقها الاخير صاروخية في سقف الشباك (49).

وقال راشفورد بعد المباراة "اعتقد باننا قدمنا مبارا جيدة لكن ثمة الكثير نستيطع تسحينه. لقد نجحنا في تسجيل ثلاثة اهداف لكن كان بالامكان اضافة عدد اكبر من الاهداف".

اما صانع العاب الفريق الاسباني خوان ماتا فقال "نقدم عروضا جيدة في هذه المسابقة. سجلنا ثلاثة اهداف والجمهور كان سعيدا. حققنا الهدف الاول من خلال تألهنا الى الدور التالي. نريد صعود سلم الترتيب في الدوري الانكليزي الان ولا زلنا نصارع على جبهتي الكأس المحليتين".

في المجموعة ذاتها جدد اي زد ألكمار الهولندي فوزه على مضيفه أستانا الكازاخستاني بفوزه عليه بنتيجة 5-صفر، بعدما كان اكتسحه ذهابا بسداسية نظيفة، وقطع شوطا كبيرا نحو التأهل.

افتتح ألكمار التسجيل بعد خطأ من المدافع افغيني بوستنيكوف داخل منطقة الجزاء، استغله المهاجم ميرون بوادو ليخطف الكرة ويسدد بيسراه في شباك الحارس الصربي نيناد إريتش (29).

وسجل الفريق المضيف الهدف الثاني عبر النروجي فريدريك ميدتسو من تسديدة أرضية زاحفة من خارج المنطقة خدعت الحارس (52). قبل أن يضيف الثالث عبر المغربي أسامة ادريسي (57)، والرابع بفضل المدافع اليوناني بانتيليس هاتزيدياكوس (75).

واختتم بوادو الاستعراض التهديفي مسجلا هدفه الثاني في هذه الامسية والرابع في المسابقة القارية (77).

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان:

في المجموعة الخامسة سقط لاتسيو الايطالي على ارضه في اللحظات القاتلة امام ضيفه سلتيك الاسكتلندي 1-2، وحجز الاخير بطاقة الدور التالي مستفيدا من فوز كلوج الروماني على ضيفه رين الفرنسي 2-صفر.

في العاصمة الإيطالية، افتتح تشيرو إيموبيلي التسجيل لاصحاب الارض بعد سبع دقائق من صافرة البداية، وعادل جيمس فوريست للضيف (38).

وفي الثواني القاتلة بعد خطأ من دفاع لاتسيو دفع ثمنه غاليا حيث وصلت الكرة الى الفرنسي أوليفر نتشام الذي رفعها من فوق حارس الفريق الايطالي، الالباني توماس ستراكوشا بعدما خرج لملاقاته، مانحا فريقه هدف النقاط الثلاث والتأهل الى الدور التالي (90+ 5).

واشاد مدرب سلتيك نيل لينون بفريقه بقوله "لا يمكن معرفة حدود هذا الفريق. يتعين علينا الاستمتاع بما تحقق اليوم. كان الامر مميزا للغاية".

وحقق سلتيك فوزه الثالث تواليا ورفع رصيده في الصدارة إلى 10 نقاط، بفارق نقطة عن كلوج، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند ثلاث نقاط في المركز الثالث من فوز وحيد. ويقبع رين في قاع الترتيب بنقطة.

وخاض لاعبو المدرب الايرلندي الشمالي نيل لينون المباراة بثقة بعد تأهلهم الى نهائي كأس الرابطة أمام غريمه التاريخي رينجرز وذلك بعد فوزه الكبير على هيبرنيان 5-2.

ملخص مباراة لاتسيو وسلتيك:

وبلغ اسبانيول الاسباني الدور التالي ايضا بسحقه ضيفه لودوغوريتس البلغاري بسداسية نظيفة ضمن المجموعة الثامنة في مباراة شهدت تسجيل ستة لاعبين مختلفين اهداف الفائز وطرد لاعبين من صفوف الفريق البلغاري الذي لعب بتسعة لاعبين اعتبارا من الدقيقة 35.

وبلغ بازل السويسري دور الـ 32 ايضا بعد تجديد فوزه على خيتافي الاسباني 2-1 ليبتعد بفارق 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة عن كراسنودار الروسي وخيتافي. ولان الفريقين الاخيرين سيلتقيان وجها لوجه لا يمكن سوى لواحد منهما اللحاق ببازل.

وفي ابرز المباريات الاخرى، حقق رينجرز الاسكتلندي فوزا غاليا على بورتو البرتغالي بهدفين نظيفين وعزز اماله في بلوغ الدور التالي ضمن منافسات المجموعة السابعة.

ملخص مباراة اسبانيول ولودوغوريتس: