هاليلوزيش يكشف عن قائمة منتخب المغرب لمباراتي موريتانيا وبورندي







اسماء السيد - الرباط : كشف البوسني وحيد هاليلوزيش، مدرب منتخب المغرب، عن لائحة "أسود الأطلس" لمباراتي موريتانيا وبوروندي، لحساب الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2021. ويواجه المنتخب المغربي نظيره الموريتاني يوم 15 نوفمبر الجاري، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، فيما يواجه المنتخب البوروندي يوم 19 نوفمبر الجاري، بملعب الأمير لويس رواغاسوري ببوجمبورا. وضمت قائمة المنتخب المغربي 24 لاعبا، بينهم 3، فقط، من البطولة الاحترافية المحلية، فيما تواصل غياب عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي، مقابل عودة يوسف العربي مهاجم أولمبياكوس اليوناني. حراسة المرمى : ياسين بونو (إشبيلية الإسباني) ومنير المحمدي (مالقا الإسباني) وأنس الزنيتي (الرجاء الرياضي البيضاوي). Advertisements خط الدفاع : عبد الحميد يونس (سطاد ريمس الفرنسي) وغانم سايس (وولفرهامبتون الإنجليزي) وزهير فضال (ريال بتيس الإسباني) وأشرف حكيمي (بروسيا دورتموند الألماني) ونصير مزراوي (أجاكس أمستردام الهولندي) وحمزة منديل (ديجون الفرنسي) وبدر بانون (الرجاء الرياضي البيضاوي). خط الوسط : أمل الله سليم (ستانداردولياج البلجيكي) وسفيان أمرابط (هيلاس فيرونا الإيطالي) وأحمد المسعودي (غرونيغن الهولندي) وفيصل فجر (خيتافي الإسباني) وعادل تاعرابت (بنفيكا البرتغالي) ويحيى جبران (الوداد الرياضي). خط الهجوم : رشيد العليوي (أنجي الفرنسي) ونور الدين أمرابط (النصر السعودي) ويوسف النصيري (ليغانيس الإسباني) وأسامة الإدريسي (أزاد الكمار الهولندي) وحكيم زياش (أياكس الهولندي) وسفيان بوفال (ساوثامبتون الإنجليزي) ويوسف العربي (أولمبياكوس اليوناني).

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