شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى أولى جولات نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى إطار الجولة الأولى بالدور النهائى لدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع طلائع الجيش وسموحة مع سبورتنج و الزمالك مع القناة و الأهلى مع طنطا و الاتحاد السكندرى مع الطيران و بتروجت مع الشمس .

فيما تقام الجولة الثانية يوم الاثنين القادم بلقاءات بين كلا من ، طلائع الجيش مع بتروجت و الشمس مع الاتحاد السكندرى و الطيران مع الأهلى و طنطا مع الزمالك و القناة مع سموحة و سبورتنج مع هليوبوليس .