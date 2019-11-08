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لقاءات قوية فى أولى جولات نهائيات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  تقام على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى إطار الجولة الأولى بالدور النهائى لدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع طلائع الجيش وسموحة مع سبورتنج و الزمالك مع القناة و الأهلى مع طنطا و الاتحاد السكندرى مع الطيران و بتروجت مع الشمس .

 

فيما تقام الجولة الثانية يوم الاثنين القادم بلقاءات بين كلا من ، طلائع الجيش مع بتروجت و الشمس مع الاتحاد السكندرى و الطيران مع الأهلى و طنطا مع الزمالك و القناة مع سموحة و سبورتنج مع هليوبوليس .

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