شكرا لقرائتكم خبر عن نجاتى: كنت ضمن المرشحين لاتحاد الكرة.. ومسئول الفيفا أغضبنى بسبب إنبى والان مع تفاصيل الخبر
وأشار ماجد نجاتى أن عقد جلسة مع المسئول عن لجنة التطوير مع الاتحاد الدولي، وفوجئت أنه لا يعرفني، وعرفته بنفسي، ولكن تفاجئت بأنه لا يعرف ما هو نادي إنبي، واستفزني بسؤال هو النادي بيلعب في الدوري".
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