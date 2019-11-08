شكرا لقرائتكم خبر عن نجاتى: كنت ضمن المرشحين لاتحاد الكرة.. ومسئول الفيفا أغضبنى بسبب إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ماجد نجاتي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي الأسبق أنه كان مرشح للانضمام للجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة خلال المرحلة الحالية عقب تقديم المجلس السابق إستقالته عقب هزيمة المنتخب أمام جنوب أفريقيا بدور الـ16 من بـطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للكبار التى استضافتها مصر خلال الفترة من 19 يونيو حتى 21 يوليو.

أوضح ماجد نجاتي في تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى قائلا " حدث اتصال هاتفي بيني وبين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، ودعاني للإجتماع في مقر الاتحاد الافريقي "كاف" بالقاهرة و أبوريدة أكد أن اللجنة سيكون هدفها إنقاذ الكرة في مصر، وفوجئت باللجنة المتواجدة وكنت أتوقع أنني سأكون أقل المتواجدين، وسيكون الرئيس وزير سابق، والنائب رئيس اتحاد كرة سابق و أبوريدة دعا أعضاء اللجنة واحد واحد للدخول في غرفة مع وفد الاتحاد الدولي، وأنا اعترضت على الأمر وقولت أنا مش جاي أقدم على وظيفة".

وأشار ماجد نجاتى أن عقد جلسة مع المسئول عن لجنة التطوير مع الاتحاد الدولي، وفوجئت أنه لا يعرفني، وعرفته بنفسي، ولكن تفاجئت بأنه لا يعرف ما هو نادي إنبي، واستفزني بسؤال هو النادي بيلعب في الدوري".